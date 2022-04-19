Türkiye Gazetesi

Hakkâri’nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyü mevkiinde bitkin halde bulunan ayı yavrusu Adil yakın isimli vatandaş tarafından bulundu. Bir süre hayvanı besleyen duyarlı vatandaş, DKMP Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

ANNE AYIYA ULAŞILAMADI

1,5 aylık olduğu öğrenilen ayı yavrusunu teslim alan görevliler annesi bulmak için 5 gün boyunca çalışma yürüttü. Ayı yavrusunu belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Vatandaşların ilgi odağı haline gelen ayı yavrusu, bakımının yapılması için Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Ayı yavrusu kafasını tenekeye sıkıştırdı Sivas'ın Divriği ilçesinde aç kalan yavru ayı doğada yemek ararken içinde yemek olabileceğini düşündüğü tenekeye kafasını sıkıştırdı.