Türkiye Gazetesi

Mersin’in Tarsus İçesi 82 Evler Mahallesi’nde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazı çalışmaları 3 Kasım 2017'de ani bir kararla bitirilmişti.

Kazı çalışmalarının adresi olan binanın bitişiğindeki evde sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. İki katlı binanın ikinci katı henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olurken vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Dumandan etkilendikleri belirlenen E.A. (50) ve kızı M.A. (25) ise 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ekiplerce söndürüldü, evde hasar oluştu.

MİT VE ÖZEL HAREKAT KORUMUŞTU

Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazı çalışmaları 3 Kasım 2017'de ani bir kararla bitirilmişti.

Bütün şehir, “Kral Dakyanus’un hazinesi bulundu”, “Hz. Musa’nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor”, “Yeraltı şehrine ulaşıldı”, “Tonlarca altın çıktı” gibi efsanelerle çalkalanırken, milletvekilleri bile kazı alanına alınmamıştı.

'KAYDA DEĞER BİR ŞEY BULUNAMADI' RAPORU

1 yıl süren kazının sonucunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Mersin İl Kültür Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, kazıya ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunun incelendiği belirtilmiş ve kazıda elde edilenlerle ilgili şu ifadeler yer almıştı:

“Söz konusu raporda, anılan alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varıldığı belirtilerek, alanda açılan 3 kazı çukurunun can ve mal güvenliği açısından kapatılması talep edilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu kazı çukurlarının yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri alınması kaydıyla iliniz, Tarsus Müze Müdürlüğü’nce kapatılması ve sonucunda bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim...”

Mersin'deki 'gizemli kazı' ile ilgili flaş gelişme! Mersin'in Tarsus ilçesinde ‘kırmızı ev’ ve ‘gizemli ev’ olarak bilinen evde yapılan gizli kazı çalışmasının bitmesine rağmen yankıları bitmedi. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 5 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı.

Açıklamalar kimseyi tatmin etmedi! Gizemli kazının içi boş çıktı Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir gecekonduda geçtiğimiz aylarda yapılan kazılarda envanterlik esere rastlanılmadı. Alandaki kazı çalışmalarında amorf durumda pişmiş toprak kandil parçası, çatı kiremiti, amphora parçaları gibi buluntulara ulaşılmış.

Gizemli kazı alanından ve evden ilk görüntüler Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 yıldır devam eden ve dün akşam sona eren gizemli kazı alanı, bugün brandalarının sökülmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Evleri hasar gören mahalle sakinleri ise kazının bitmesine sevindi.