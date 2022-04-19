Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Rüzgarla birlikte etkisini artıran toz bulutu, cadde ve sokaklarda vatandaşları olumsuz etkiledi.

VATANDAŞ NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Yer yer 100 metrenin altına inen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Temel ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar, toz fırtınası nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

Havadaki mikrop 4 kat artıyor! Uzmanından toz taşınımı uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda kalan çocuklar ve anne adaylarına uyarılarda bulunan Uzman Dr. Berat Çolak, "Solunum, toz taşımı çocuklarda akciğer ile solunum yolu hastalığına, anne adaylarında ise hipertansiyona neden olduğundan, toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda olduklarında mutlaka maske taksınlar” dedi.

Meteorolojiden 43 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji 19 Nisan Salı hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. İstanbul'da sağanak yağış devam ederken 43 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Batı ve iç kesimlerde Afrika üzerinden gelen toz aşınımı bekleniyor