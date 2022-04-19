Türkiye Gazetesi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Kuleci (55) dün sabah işe gitmek için kalktı. Adana Şehir Hastanesinde Pataloji Teknisyeni olarak görev yapan eşi Gönül Deniz Kuleci'yi de (40) uyandırmak istedi ancak Kuleci'nin eşi uyanmadı.

Bunun üzerine Prof. Dr. Kuleci, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Önce genç kadının ilaç içmesi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi ancak daha sonra kalp krizi riskinin ağır olduğu öğrenildi. Polis de olay yerine çağrıldı. Yapılan detaylı incelemede genç kadının ölümünde şüpheli bir durum olmadığı, normal ölüm olduğu belirlendi.

15 YIL ÖNCE DE AYNI ACIYI YAŞAMIŞ

Prof. Dr. Kuleci’nin yaklaşık 15 yıl önce Ankara yakınlarında içinde eşi ve çocuklarının olduğu araçla trafik kazası yaptığı bu kazada ilk eşini ve bir çocuğunu kaybettiği, kendisinin de sol kolunun sakat kaldığı öğrenildi.

Ata Yahşi korkunç kazada hayatını kaybetti, bu detay kahretti! Manisa'daki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ata Yahşi'nin milli atlet olduğu ve Mersin'de düzenlenen "2022 Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası" müsabakalarından İzmir'e döndüğü öğrenildi.