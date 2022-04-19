Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultangazi’de boynuna astığı ‘sağır ve dilsiz’ yazısı ile vatandaşları kandırarak para dilenen Ramazan A. isimli dilenci Sultangazi Belediye zabıtası ekipleri tarafından yakalandı. Herhangi bir engeli olmadığı anlaşılan ve vatandaşların duygusunu sömürerek dilenen şahsın zabıta ekiplerine, “Adana’dan geldiğini ve köydeki herkesin bu işi yaptıklarını” söyledi.

ÜZERİNDEN 770 TL ÇIKTI

Seyyar ekip birim amirliği personellerinin rutin kontrolleri esnasında dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda ele geçirilen ve üzerinden 770 TL çıkan sözde sağır ve dilsiz dilenciye kabahatler kanunu ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Dilenci kadının üzerinden çıkan para şoke etti! Bursa'da dilencilere yönelik yapılan incelemede bir kadının üzerinden 26 bin lira ve çeşitli marketlere ait yardım çekleri çıktı.

Dilencinin üzerinden bin 738 TL çıktı Van’da zabıta ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladıkları şahsın üzerinden bin 738 TL çıktı.

Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı Bursa'da dilencilik yapan bir kadından şüphelenen ekipler yaptıkları aramada kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışverişi çekleri çıkardı.