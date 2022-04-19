Türkiye Gazetesi

Tarsus'ta iki kamyonet çarpıştı, 1 kişi canından oldu. Ç.C.'nin (23) kullandığı 33 BKC 83 plakalı kamyonet, Yeşil Mahalle D-400 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen araç, Raşit Yüce'nin (58) kullandığı 34 LA 4606 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile Yüce'nin yanında yolcu olarak bulunan T.F. (58) ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Raşit Yüce hayatını kaybederken, 2 yaralının tedavisi sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki servis minibüsü çarpıştı: Yaralılar var Edirne'de iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Tır makam aracı ile çarpıştı, bir kişi canından oldu Kütahya’da makam aracının tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın şoförü hayatını kaybetti.