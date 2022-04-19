Türkiye Gazetesi

Kapadokya bölgesinde bulunan Kızılçukur Vadisi'nde 10 metrelik çukura düşen köpeği gören Belçikalı ve Fransız turist köpeği kurtarmak istedi. Çukura inen 2 turiste bir de rehber eşlik etti. Köpeği kurtarmak istekeyen 3 kişi girdikleri çukurdan çıkamayıp mahsur kaldılar.

YARDIMLARINA AFAD KOŞTU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu turistleri mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı Bitlis’te tek katlı evin çatısındaki karların aşağı inmesinden dolayı içeride mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahsur kalanları kurtarmaya giden karayolları ekibi de karda mahsur kaldı Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 saattir yolda mahsur kalan yolcuları kurtarmaya giden karayolları ekipleri karlı yolda mahsur kaldı.