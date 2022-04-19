Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 8 metreyi buldu. Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KÖY YOLLARININ AÇILMASI İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kış mevsimi boyunca mağduriyet yaşanmaması için köy yollarında özveriyle çalışan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, baharda da metrelerce karın olduğu üs bölge yollarını açmak için mesai yapıyor.

Ekipler, ilçedeki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu açmak için günlerdir çaba sarf ediyor.

Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, karın sert ve yoğun olmasından dolayı bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

Kar uyarısı yolları boş bıraktı, toplu taşıma doldu taştı İstanbul’da beklenen kar yağışı öncesinde vatandaşlar uyarıları dikkate aldı. Okulların da tatil edilmesiyle Cevizlibağ’da trafik yoğunluğu yaşanmazken, işe giden vatandaşların toplu taşıma kullandığı görüldü.

Yollar buz pistine döndü, kazalar ardı ardına geldi Karabük’te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayganlaşan yollarda araçlar kaydı, çok sayıda maddi hasar meydana geldi.