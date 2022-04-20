Türkiye Gazetesi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir anne psikolojik sorunları nedeniyle geçirdiği cinnet ile 9 yaşındaki kızını bıçakladı. Kızının ağır şekilde yaralanmasına neden olan anne ardından asit içerek intihara kalkıştı. Küçük kızın ölüm haberinin gelmesinina rdından, anne de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ASİT İÇİP İNTİHAR ETTİ

Çay mahallesinde yaşanan olayda eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Bahar Berberci Sarıbaş (33) kızı Elif Eylül Sarıbaş’ı (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı, kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 Yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakıma alındı. Olaydan saatler sonra anne Bahar Berberci Sarıbaş da hayatını kaybetti.

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