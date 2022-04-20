Türkiye Gazetesi

Soğuk bir kış geçiren Türkiye’de ilkbaharın gelmesiyle güneşli günler beklenirken Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla yurdun bazı kesimlerinde yağmur ve kar görüldü. Kışlıklarını kaldırmaya hazırlanan, kombileri kapatan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Soğukların ne kadar devam edeceği merak konusu oldu. Soğuklar ne zaman biter? Hava ne zaman ısınacak? diye araştıran vatandaşlar havaların ısınacağı günleri iple çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu raporuna göre Nisan ayıyla birlikte havalar ısınacak. 22 Mart Cuma gününden itibaren haça sıcaklığı 10 derece artacak, yağışlar sonlanacak. Sıcaklıklar Doğu ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri hariç 20 derecenin üzerine çıkacak.

YAĞMUR YURDU TERK ETMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Yurtta hava sıcaklıkları ise şöyle batı kesimlerinde 3 ila 5 derece sıcaklıkların artması beklenirken, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI DEVAM EDİYOR

Rüzgarın; Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 15°C

İSTANBUL °C, 14°C

KIRKLARELİ °C, 14°C

KOCAELİ °C, 17°C

A.KARAHİSAR °C, 15°C

DENİZLİ °C, 19°C

İZMİR °C, 19°C

MANİSA °C, 20°C

ADANA °C, 23°C

ANTALYA °C, 21°C

HATAY °C, 20°C

MERSİN °C, 22°C

ANKARA °C, 14°C

ÇANKIRI °C, 17°C

ESKİŞEHİR °C, 16°C

KONYA °C, 17°C

BOLU °C, 13°C

DÜZCE °C, 16°C

KASTAMONU °C, 16°C

ZONGULDAK °C, 13°C

AMASYA °C, 16°C

SAMSUN °C, 11°C

TOKAT °C, 16°C

TRABZON °C, 14°C

ERZURUM °C, 15°C

KARS °C, 18°C

MALATYA °C, 22°C

VAN °C, 17°C

DİYARBAKIR °C, 24°C

GAZİANTEP °C, 21°C

SİİRT °C, 24°C

ŞANLIURFA °C, 24°C