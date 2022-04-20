Türkiye Gazetesi

Feci kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Erenler geçişi Alancuma mevkiinde bulunan dinlenme tesisi içerisinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Çağdaş G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, tesis içerisinde park halinde duran tıra arkadan saplandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen otomobilde sürücü Çağdaş G. ve yolcu olarak bulanan O.H. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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