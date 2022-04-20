Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Sayraç mahallesinde feci olay meydana geldi. Muhammet ve Elif Bayrak çiftinin 3 yaşındaki oğlu Yiğit Bayrak, oyun oynarken henüz bilinmeyen nedenle üzerine pat pat aracı devrildi. Devrilen pat pat aracının altında kalan Yiğit’i gören ailesi durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

3 YAŞINDAKİ YİĞİT HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yiğit Bayrak, Tonya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 yaşındaki Yiğit burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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