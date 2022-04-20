Türkiye Gazetesi

Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın ardından, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Soğukta boşalan sahil, tekrar hareketlendi.

3-5 GÜN SONRA BAHARA GEÇECEĞİZ

Vatandaşlar yaptıkları açıklamada artık ince kıyafet ile dolaşmak istediklerini ifade ederek, “Artık havalar ısınacak. Ufak ufak ısınmaya devam ediyor. Şurada 3-5 gün sonra bahara geçeceğiz” dedi.

Termometreler 20 dereceyi gösterdi, vatandaş Caddebostan sahiline akın etti İstanbul'da hafta sonunda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti.

Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, vatandaşlar sahile akın etti Gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca vatandaşlar sahillere akın etti.