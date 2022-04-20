Türkiye Gazetesi

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezinde memur olarak çalışan 48 yaşındaki Bülent Çevirme bir yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle 3 kez ameliyat oldu. Tıkanıklığın geçmemesi üzerine 4. Ameliyatta bacağının kesilebileceği söylenince özel bir hastanede yapay damar takarak bacağının kesilmesinin önüne geçti. Otomobilini satarak ameliyat olan Bülent Çevirme, ayağa kalksa da eskisi gibi yürüyemeyince 20 bin liraya motosiklet alıp işe bununla gitmeye başladı. Sabah işe gitmek için evden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Çevirme, hemen apartmanın güvenlik kamerasını inceledi. Gündüz vakti iki kişinin gelip motosikletini çaldığını gören Çevirme, apartman kapısına “Bu zıkkımı açık bırakmayın” diye not yazdı.

“İNSANI BÖYLE AĞLATIYORLAR”

Çevirme motosikletinin kendisinin eli ayağı olduğunu belirterek, “Benim de sağlık problemlerim var, yaklaşık 4 ameliyat geçirdim bacağımdan ve yürümekte zorluk çekiyorum. Otobüse de binemiyorum, bu motosiklet benim elim ayağımdı. Motosiklet olmayınca işe gidip gelirken aşırı zorlanıyorum ve maalesef yenisini alacak durumum da yok. Hırsızların vicdanına bırakıyorum, işe gidemiyorum. İnşallah bulunur ve ben de işime gücüme bakayım, psikolojim bozuldu geceleri yatamıyorum. Otobüsten indikten sonra yürümek çok zor oluyor. Motosiklet varken işyerimin içine kadar gidip oraya park ediyordum. Devletimizden yardım istiyorum. İnsanı böyle ağlatıyorlar” diye gözyaşlarını tutamadı.

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