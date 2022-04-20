Türkiye Gazetesi

İzmir'den Didim'e giderken Gaziemir'deki bir restoranda yemek yiyen Mercankaya ailesi Söke'ye yaklaştıları sırada fenalaşmaya başladı. Özellikle karnıyarık yiyen Hasret Mercankaya ile 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunun durumu ağırlaşırken baba Cihan Mercankaya, eşi ve çocuklarını hemen hastaneye götürdü.

Serum takılınca biraz toparlanan eşi ve çocuklarını eve götüren Mercankaya, ertesi gün durumları kötüleşince yeniden hastaneye döndü.

Tahlilleri yapılan çocuklar tekrar evlerine gönderilirken, durumu ağırlaşan 6 yaşındaki Ece Mercankaya önce yoğun bakıma alındı, 12 saatin ardından da hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların zehirlenmiş olabilecekleri ihmali üzerinde duruluyor.

Küçük kızın cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ailenin diğer çocuğu Ege Mercankaya'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan ve kızının tabutuna sarılan anne Hasret Mercankaya'nın yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği gözlendi.

AİLE SORUMLULARIN BELİRLENMESİNİ İSTİYOR

Baba Cihan Mercankaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesiyle İzmir'den Didim'e giderken Gaziemir'deki bir restoranda, çocuklarının karnıyarık kendisinin köfte yediğini belirtti.

Çocukları ve eşinin Söke'ye yaklaşırken hastalanmaya başladığını aktaran Mercankaya, şöyle dedi:

"Sonra kustular. Gece acile götürdüm. Serum takılınca biraz rahatladılar. Ertesi gün yine hastaneye götürdüm, bakıldı, kan alındı eve gönderildi. Sonra çocuklar yine kötü oldu. Bembeyaz, nefes alamıyorlardı. Baktılar, yine eve gönderdiler. Pazar gecesi ise çocuk çok kötü oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Yoğun bakıma alındı, yavrum 12 saat dayanabildi ve kalbi durdu."

Mercankaya, çocuğunun ölümünden sorumlu olanlardan şikayetçi olacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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