Türkiye Gazetesi

Adapazarı-Kaynarca D020 duble karayolunda Müezzinler Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi. B.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobil ve ardından aynı istikamette seyir halinde olan yolcu minibüsüne de çarparak durabildi.

Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin, önce park halindeki araçlara daha sonrasında ise savrularak seyir halindeki yolcu minibüsüne çarptığı anlar yer aldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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