Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesinde müstakil bir evde saat yaşayan 64 yaşındaki H.K. rahatsızlandı. H.Ç. de dini nikahlı eşi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde H.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KURU SIKI TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Eşinin öldüğünü öğrenen H.Ç. cinnet geçirerek evde bulunan kuru sıkı tabancayla çevreye ateş açarak sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine eve gelen polis ekipleri H.Ç.'yi güçlükle sakinleştirerek gözaltına aldı.

Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından H.K.'nin cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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