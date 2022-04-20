Türkiye Gazetesi

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Kızılırmak'a uçtu. Araçta bulunan karı kocanın cansız bedenleri çıkarılırken, ekiplerin suda arama çalışmaları ise devam ediyor. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ankara yolu Yemliha Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak'a uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suya inerek karı koca olduğu öğrenilen 2 cenazeyi aracın içerisinden çıkardı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Konya'daki feci kaza karı kocayı ayırdı Konya’nın Hadim ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan karısı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kağıt gibi ezildi: Karı koca öldü, çocukları ağır yaralı Kayseri'de otomobil ile tır çarpıştı. Feci kazada otomobilin içindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.