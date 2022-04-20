Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iftar saatinde aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay, Yenigün Mahallesi Kır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar saatinde aile arasında çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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