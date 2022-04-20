Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde kan donduran bir cinayet işlendi. Altınoluk'ta kafe ve bar işleten Mustafa Ateş (48), alacak ve devir işlemleri sebebiyle husumetli olduğu spor salonu sahibi Kenan Y. (53) ile dün liman bölgesinde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ateş, beyzbol sopasıyla Kenan Y'ye saldırdı. Bunu gören Kenan Y'nin oğlu Salih Y. otomobiline koşup bagajdan balta aldı. Ardından kavgaya o da karıştı. Ateş, aldığı balta darbeleriyle olay yerinde can verdi.

Mustafa Ateş

Baba oğul, bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen ikili tutuklandı.

Eşini baltayla öldüren sanığın cezası belli oldu İzmir'de eşini baltayla öldüren kocanın yargılandığı davada sanık Yakup P.'nin 'eşi karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı: Baltayla kapıya dayandı Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile 5 yıllık eşi Seval Bazencir’e kabusu yaşattı. Çift arasında arasında kavga çıktı. Seval Bazencir, eşiyle görüşmek istemedi ancak Yusuf Bazencir, baltayla evin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Genç kadın, KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırarak hayatını kurtardı.