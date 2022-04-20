Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nda kamyon şoförünün anlık dikkatsizliği yürekleri ağızlara getirdi. Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce otomobile çarptı, sonra yol kenarındaki eve girdi.

EVDE KİMSENİN BULUNMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Suluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yoldan çıkarak Hüseyin Ç.’ye ait park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon, yol kenarındaki bir eve girdi. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken kamyon sürücüsü de yaralanmadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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