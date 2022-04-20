Türkiye Gazetesi

Sarıgöl'de üzüm bağlarında ilaçlama yapan çiftçi rüzgarın etkisi ile zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, saat 15.30 sıralarında Sarıgöl ilçesi Güneydamları Mahallesi’nde meydana yaşandı.

UZUN SÜRE İLACA MARUZ KALDI

E.A.(60) isimli çiftçi kendisine ait üzüm bağında ilaçlama yaptığı esnada, rüzgarın da etkisi ile uzun süre tarım ilacına maruz kalması sonucu zehirlendi. Yakınları tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne getirilen talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evlendiği gün ölen adam 2 milyon liralık vasiyetini eşine bırakmıştı... Zehirlendiği ortaya çıktı! Bursa'da, 9 yıl önce internette okey oynarken tanışıp evlendiği gün hayatını kaybeden Ahmet Yeşildağ'ın ölümüyle ilgili davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, ölümünün tedavi amacıyla kullanılan ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenerek olduğu ortaya çıkan Yeşildağ'ın, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın (60) ile resmi nikah kıydığı Derya Mızrakçı'nın (42) annesi Beyhan Mızrakçı hakkında tasarlayarak adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

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