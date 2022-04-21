Türkiye Gazetesi

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda büyüyen 22 yaşındaki Hatice Özyiğit ile Murat Karataş (32) birbirlerine âşık oldu. Bir süre arkadaşlık yapan ikili, evlenme kararı aldı, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müdürlüğünün destekleriyle Nikâh Sarayındaki törenle hayatlarını birleştirdi.

NİKAHI BAŞKAN KIYDI

Nikâhı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı. Şahitler arasında Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile çiftin yetiştirme yurtlarındaki sorumluluğunu üstlenen öğretmen Tülay Dere yer aldı.

Özyiğit ile Karataş’ın düğün masraflarını ve evlerindeki eksik olan eşyaları Başkan Gürkan ile eşi Hafize Gürkan karşıladı. Gürkan ailesi, bayramdan sonra bir hafta da tatil sözü verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ortak bir organizasyonla böyle bir güzel ortamın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek gençlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah masasına oturacaktı, toprak altına girdi Astsubay Mehmet Emre Köçer, bugün saat 14.30'da dünya evine girecekti. Ancak kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.