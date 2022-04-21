Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Duisburg şehrinde bir Türk vatandaşı, Adıyaman'da oturan 3,5 yaşındaki SMA Tip-1 hastası Nilay Çalış'a destek olmak için restoranına yardım kumbarası koydu. Kumbara, müşteri gibi gelen bir kadın tarafından çalındı.

"BU PARAYA NASIL EL ATABİLDİLER?"

Küçük kızın ailesi bu yaşanılana tepki gösterdi. Baba Murat Çalış "Bizler bugün mü yarın mı korkusuyla yaşarken bu paraya nasıl el atabildiler? Rabb’im onları ıslah etsin. Nilay’ımız küçücük bedeniyle hem SMA hem de açlıkla savaşıyor. Para topluyoruz ki kızımızı tedavi ettirebilelim. Ancak kampanya istediğimiz gibi ilerlemiyor. 11 ayda 3 milyon TL toplayabildik. Yurt dışından getirilecek olan ilaç için 26 milyon TL lazım" dedi.

Anne Remziye Çalış da "Ben kızımı aç bırakıyorum, kilo almasın diye, hırsız gelip paramızı çalıyor" ifadelerini kullandı.

Hırsızlar, SMA hastasının bağış kumbarasını çaldı İzmir'de yürekleri sızlatan bir hırsızlık olayı yaşandı. İki kişi, girdikleri dükkândan SMA Tip-1 hastası için toplanan paraları çaldı.