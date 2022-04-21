Türkiye Gazetesi

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklandı. Bunun 22 milyon 738 bin 300’ü çocuklardan oluştu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si ise kız.

1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’i çocuktu. Bu oran, 1990 yılında yüzde 41,8, 2021’de de yüzde 26,9’a geriledi. Nüfus projeksiyonlarına göre bu rakam daha da azalacak. Çocuk nüfus oranı 2025’te yüzde 26,6, 2030’da yüzde 25,6, 2040’ta yüzde 23,3, 2060’ta yüzde 20,4 ve 2080’de yüzde 19’a düşecek.

AVRUPA’DA DURUM VAHİM

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede ise nüfusun ortalama 18,2’si çocuk. En fazla çocuk nüfus oranına sahip AB ülkeleri sırasıyla yüzde 23,9 ile İrlanda, yüzde 21,5 ile Fransa, yüzde 21,1 ile İsveç. En düşük ülkeler yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta, yüzde 16,5’er ile Portekiz ve Almanya. Yani Türkiye, AB’den daha yüksek çocuk nüfusuna sahip.

ŞANLIURFA'NIN YÜZDE 45'İ ÇOCUK

2021’de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,2 ile Şanlıurfa oldu. Bu şehri yüzde 42,3 ile Şırnak, yüzde 40,1 ile Ağrı izledi. En düşük olduğu iller ise yüzde 17,3 Tunceli, yüzde 17,8 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli olarak sıralandı.

YUSUF VE ZEYNEP İSMİNİ ÇOK SEVDİK

2020’de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 112 bin 859 oldu. Bebeklerin 570 bin 892’sinin erkek, 541 bin 967’sinin ise kız olduğu aktarıldı. Doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Yusuf, Alparslan ve Miraç, kızlar için ise Zeynep, Elif ve Asel oldu.

TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusu belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'nin nüfusu açıkland. Buna göre Türkiye`nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olurken, 2021 yılında Türkiye nüfusunun %49,9`unu kadınlar, %50,1`ini erkekler oluşturdu. Kadınların %15,4`ünün eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görülürken, ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller, kadınlarda 22,5 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,1 yaş ile Şanlıurfa oldu.