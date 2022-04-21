Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Mızar yolunda iddiaya göre dayılar ile yeğenleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada kardeş olan dayılar Kadir U. ile Mehmet U. yaralandı.

BİR KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Kadir U.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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