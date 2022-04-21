Türkiye Gazetesi

'Bahar gelmeyecek mi?' sorusu artık son buluyor. Meteoroloji 21 Nisan 2022 bugün yayımlanan haritalı raporda son kez yağmurların yağacağını duyurdu. Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yurdun Batı Karadeniz kesiminde de fırtına bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji uzmanları, hafta sonuna dek 5 derecelik sıcaklık artış olacağını aktardı.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıda şunlar kaydedildi:

Batı Karadeniz’de rüzgarın, Perşembe günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Sıcaklığın ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken rüzgarın Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 günlük hava durumu tahmininde sıcaklıkların artacağı görülüyor

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

İSTANBUL °C, 15°C

KIRKLARELİ °C, 16°C

KOCAELİ °C, 18°C

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

DENİZLİ °C, 23°C

İZMİR °C, 22°C

MANİSA °C, 23°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

ANTALYA °C, 21°C

HATAY °C, 20°C

MERSİN °C, 22°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

ÇANKIRI °C, 20°C

ESKİŞEHİR °C, 18°C

KONYA °C, 23°C

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

BOLU °C, 13°C

DÜZCE °C, 16°C

KASTAMONU °C, 15°C

ZONGULDAK °C, 12°C

AMASYA °C, 23°C

SAMSUN °C, 15°C

TOKAT °C, 21°C

TRABZON °C, 17°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

KARS °C, 17°C

MALATYA °C, 24°C

VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

GAZİANTEP °C, 22°C

SİİRT °C, 26°C

ŞANLIURFA °C, 27°C

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı AFAD, Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yoğun kar yağışı uyarısı verilmişti, Erzurum beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu, kent beyaza büründü.