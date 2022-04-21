Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde korkuta olay yaşandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

EL YAPIMI BOMBA PATLAMAYA NEDEN OLDU

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

DIŞARI ÇIKTIĞIMDA KİMSE YOKTU

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı çay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

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