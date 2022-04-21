Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesinde her gün çok sayıda dilenci görülüyor. Dün yine aynı bölgede dilenen iki kadın birbirine tahammül edemedi.

TEKME TOKATLI YER KAVGASI

Kaldırım üzerinde birbirleriyle denk gelen 2 dilenci ‘bu benim bölgem’ diyerek tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü tekme tokatlı kavgaya döndü. Dilenciler birbirlerine acımadan vurdu. Kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı. Yaralılardan 2'si taburcu edildi. Şehidin kimliği tespit edilirken, şehit olan memurun otopsisi için naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, başka yaralının olmadığını açıkladı. Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi. Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor" dedi.