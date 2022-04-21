Türkiye Gazetesi

Enflasyon yükselirken fırsatçılar da fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Fahiş fiyatın en çok hissedildiği yer ise pazar ve marketler.

Hükümet bir dizi önlemle hem fahiş fiyatların hem de fırsatçıları önüne geçmek için 2018'den bu yana çok konuşulan hal yasasını tekrar ele aldı.

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, yasama dönemi sonunda tasarının Meclis’e gelmesini beklediklerini söyledi. Yasa ile komisyoncuların yüksek kar marjları denetlenecek, fiyat artışları kontrol altına alınacak. Üretici birliklerine hallerde kontenjan ayrılacak. Fiyatların belirlenmesinde üreticiler de söz sahibi olacak.

60 TONLUK ÜRÜNÜN SADECE 20 TONU HALE GELİYOR

çiftçi politikası belirlemesini talep ederken Habertürk'e konuşan Kılıç, “Fiyat istikrarı neden sağlanmıyor?” konusuna açıklık getirdi. Üreticiler devletten etkili birpolitikası belirlemesini talep ederken Habertürk'e konuşan Kılıç, “Fiyat istikrarı neden sağlanmıyor?” konusuna açıklık getirdi.

Kılıç, Türkiye’de hallere girmesi gereken ürün miktarının 60 milyon ton civarında olduğunu ancak bunun 20 milyon tonunun hallere geldiğini söyledi. Geri kalan 40 milyon ton ürünün ise hallere hiç girmeden özellikle büyük ticari ağları olanlar tarafından tarlalardan direkt aldığını ve bu yüzden fiyat istikrarının sağlanamadığının altını çizdi.

Düzenlemenin gecikme nedenini de açıklayan Kılıç altyapı yetersizliğine dikkat çekerek, “Sahada istediklerimizi yapabilmemiz için büyük mekanlara ihtiyaç var. Birçok bakanlığın her birine birçok ağır sorumluluk yüklediği bir süreç. Gecikme sebebi bu” dedi.

MALİYET FİYAT ARTIŞINDA YÜZDE 20 ETKİLİ

Sebze meyve ihracatçısı Ali Uçak ise fiyatlar için, “Üretim hava şartlarına bağlı. Fiyatların yüzde 80 yükselip düşmesinin sebebi iklimdir. Bu yıl son 30 yılın en soğuk günleri yaşandı. Ürün az oldu, hasat gecikti. Haftada 1 ton toplanacak üründen 2-3 kilo toplandı. Fiyatlar da ister istemez yükseldi. Ama şimdi hava ısınmaya başladı ve her gün etiketler düşmeye başladı. Hava ısındığı için ürün bollaşacak, fiyatlar daha da düşecek. Domates marketlerde 10 lira hatta daha da altına düşmesini bekliyoruz. Özellikle mayıs ayında. Birçok şey konuşulduğu gibi değil. Halde 1 lira, gittiği yerde 15 lira gibi bir şey yok. Masraflar çok yükseldi. Akaryakıt, hammadde fiyatları yükseldi. Bunların fiyatları yükseltme sebebi yüzde 20’dir. Kalan yüzde 80’i iklimden dolayı. İlaç-gübre fiyatı yükseldi o da maliyete eklendi ama bunlar en fazla olsa olsa yüzde 30 maliyet getirir. Geri kalanı tamamen hava şartlarından” diye konuştu.

Komisyoncular yüzünden meyve sebzeler depolarda çürüyor! Çiftçilerin umudu hal yasası Ankara’da üretim maliyetini karşılayamadıkları soğanları satamadıkları için depolara kaldıran çiftçiler, komisyonculara tepki göstererek Hal yasasının yürürlüğe girmesini istiyor.

Çiftçinin tek umudu Hal Yasası Ankara’da üretim maliyetini karşılayamadıkları soğanları satamadıkları için depolara kaldıran çiftçiler, ürünlerinin çürümesinin önüne geçemedi. Meyve sebze halindeki komisyonculardan dert yanan üreticiler, ellerindeki 50 kuruşa sattıkları ürünün halde 10 katına satılmasına tepki göstererek Hal Kanunu’nun bir an önce yürürlüğe girmesini istedi.

Hal yasası yeniden gündemde Yapılacak düzenleme ile komisyoncuların yüksek kâr marjları denetlenerek fiyat artışları büyük ölçüde kontrol altına alınacak. Ayrıca üretici birliklerine hallerde belli bir kontenjan ayrılacak. Böylelikle fiyatların belirlenmesinde üreticiler doğrudan söz sahibi olacak