Türkiye Gazetesi

Hayat kurtaran numara 112 Acil Servisi ve personelleri acil sağlık durumlarında bir tuş uzaklığında ve çağrı merkezlerinde sabah akşam demeden telefon başında bekliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi, normal koşullarda acil durumlarda aranır ancak gelen çağrılar adeta pes dedirtecek türden. Sağlık durumundan başka her şey soruluyor desek yeridir. Personellere kendi maaşının yatıp yatmadığını sorandan, ambulansa araç yarıştırmak isteyene, tavşan yavrusu hasta diye arayandan 'aşı oruç bozar mı?' sorusuna kadar birçok alakasız çağrı geliyor.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık çağrıların yüzde 75'e yakını asılsız çıkıyor ve çağrılarda kimisi otomobilini ambulansla yarıştırmak isterken kimisi de acil olarak maaşını çektirmek için talepte bulundu.

'AŞI ORUÇ BOZAR MI?'

Gelen ilginç çağrılardan biri de bir vatandaşın aşının orucu bozup bozmadığı konusunda personelin fikrini sorması oldu. 2021 yılında itfaiye, ambulans, jandarma, polis imdat, AFAD, orman yangın gibi acil ihbar hatlarının bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılının ilk 4 ayında 104 bin çağrıya cevap verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, Ocak ayından bugüne kadar 104 bine yakın çağrı aldıklarını ifade ederek, 104 bin çağrının yüzde 75'inin asılsız olduğunu söyledi.

'YAVRUM HASTA' DEDİ, YAVRUSU TAVŞAN ÇIKTI

Asılsız çağrılar hakkında bilgiler aktaran Tekinay, "Asılsız çağrılarda bizi en çok meşgul eden böyle ilginç vakaları da paylaşmak istiyorum. Bu ilginç vakalardan en dikkat çeken ve insanların yüzünde tebessüm ettireceğine inandığım ambulans talebi için arayan bir vatandaşımızın 'ambulans var mı' sorusuna karşı ambulansı ne için istiyorsunuz dediğimizde şahsın 'şahin var bende de yarışalım mı' diye cevaplamasıydı. Bunun haricinde telefoncuların araması.

Tek numarada birleştiniz diye bizi bilinmeyen numaralar olarak arayanlar. Ambulans isteyen bir vatandaş 'yavrum çok hasta yavrumu hemen müdahale edin' diye talebine ambulansı gönderdiğimizde 'yavrum' dediği şeyin tavşan çıkması" dedi.

'MAAŞIMDAN DAHA ACİL BİR OLAY VAR MI?'

Tekinay, "Acil Çağrı Merkezimizde yaşlı bir amcamızın 'maaşımı çekin' dediğinde 'burası acil çağrı merkezi biz acil olaylara bakıyoruz' diye cevap verdik. Yaşlı amca 'Benim maaşımdan acil bir olay mı var' diye cevap verdi. 'Ezan okundu mu' diye orucunu açmak isteyenler, tren biletinin ücretini soranlar, 'aşı orucu bozuyor mu, Diyanet bozmuyor diyor sizin fikriniz nedir' diye arayanlar bizi meşgul ediyorlar. İnşallah onların meşgul etmemesini ve daha hızlı hizmet vermeyi istiyoruz" ifadesini kullandı.

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