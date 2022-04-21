Türkiye Gazetesi

Kayseri'de kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki kıza 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemede olay gününü anlatan genç kız, "Kavga edince babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı" diye kendini savunmuştu.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen duruşmaya tutuklu C.C. (16) kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katılırken, avukatlarda hazır bulundu. Duruşma öncesinde mütalaasını açıklamayan savcı, tutuklu sanığın 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkemeye heyeti, yapılan yargılama sonucunda C.C.'ye 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

"BABAMI ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"

10 yıl hapis cezasına çarptırılan C.C., bir önceki duruşmada yaptığı savunmada, "Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi görmezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik, sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm, ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" demişti.

NE OLMUŞTU?

Olay tarihinde 15 yaşında olan C.C., babası Cumaali C. (42)'yi göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.’nin kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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