Türkiye Gazetesi

Koyunlara saldırarak telef eden kurtlarla, çobanların başı dertte. Sürüler için tehlike oluşturmaya devam eden kurtlar için çobanlar çeşitli önlemler alsa da fayda sağlamıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda vahşi bir kurt ile çobanın karşılaştığı anlar olay oldu.

ÇOBAN VAHŞİ KURTLA BURUN BURUNA GELDİ

Arazide sürüsünü otlatan çoban bir anda vahşi bir kurt ile burun buruna geldi. Çoban önce köpeği Sarı’dan yardım istedi. Köpeği Sarı’dan beklediği yardımı alamayan çoban tüm gücünü toplayarak kurdun üstüne yürüdü.

“CANAVARA BAK CANAVARA”

Birol Başyiğit isimli Youtuber'ın paylaştığı görüntülerde vahşi bir kurt ile karşı karşıya gelen çobanın rahat tavırları ise akıllara durgunluk verdi. 'Canavara bak canavara!' diyerek köpeği 'Sarı'ya seslenen çobanın köpeğinin kurda saldırmaması üzerine elindeki sopa ile kurdun üstüne yürümesi ve bir süre kurdu kovalaması ise görüntülere yansıdı.

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