Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahıslar yakalandı.

Düzenlenen operasyonda; hakkında Kayseri başta olmak üzere İstanbul ve İzmir illerinden 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'mala zarar verme' suçlarından 8 ayrı yakalama emri ile aranan ve hakkında 61 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALAMA EMRİ BULUNUYORDU

Operasyonda ayrıca aynı ikamette bulunan 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunan A.Ç. ile S.G. de yakalanarak gözaltına alındı.

S.G. ve A.Ç. ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakılırken, D.Ç. ise cezaevine teslim edildi.

Şırnak’ta terör örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı, 15 tutuklama Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/ FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 15'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yıldız çifti cinayetinde 3 tutuklama İstanbul'da otel işleten Nuri Yıldız ile eşi Esra Yıldız, ekim ayında öldürüldü. Polis, şüphelileri bir ay sonra yakaladı. Gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.