Türkiye Gazetesi

İslam dünyasında önemli bir yeri olan kutsal emanet, İstanbul’daki Fatih Hırka-i Şerif Camii’nde sergileniyor. Ramazan’ın ilk Cuma gününden itibaren halka açılan değerli mirası ziyaret etmek için kuyruklar oluşuyor. Ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yer alan ziyaret pandemi sebebiyle 2 senedir yapılmıyor.

HIRKA-İ ŞERİF 2 SENENİN ARDINDAN ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Karani’nin torunları tarafından korunan 1500 yıllık kutsal emanet Hırka-i Şerif’in hem zarar görmemesi hem de salgın nedeniyle 2 senenin ardından bir dizi önlem alındı. Ziyaretçilerden mekana girişlerde maske zorunluğunun yanı sıra sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi bekleniyor. Öte yandan mekanda temizlik çalışmaları da yapıldı. Cam mekan içinde korunan Hırka-i Şerif, oda sıcaklığı korunarak 24 saat boyunca takip edilecek.

Hırka-i Şerif bu yıl da ziyarete kapalı Hırka-i Şerif, bu yıl ramazan ayında ziyaretçiye açık olacak mı? Bu konuyla ilgili açıklama geldi.