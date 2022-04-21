Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Kumru ilçesinde yok artık dedirten olayda cenazeyi defnedecekleri yer için tartışan taraflar İstanbul'dan gelen cenaze aracını kurşunladı. Vefat eden bir kadının eşi ve kardeşi arasında cenazenin nereye defnedileceği konusunda çıkan tartışmada cenazenin bulunduğu belediye aracına kurşun yağdırıldı.

İstanbul’da vefat eden Melek D.’nin cenazesi akşam saatlerinde Kumru Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada Melek D.’nin kardeşi S.Z., ablasının Konaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilmesini istedi.

EŞİ VE KARDEŞİ TARTIŞTI

Fakat Melek D.’nin eşi olan eniştesi Hasbi D., eşinin Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedilmesinde ısrar etti. İki taraf arasında hastane önünde başlayan anlaşmazlık komşuların araya girmesiyle yatıştırıldı.

YARALI YOK

Sabah cenaze namazı için Erikçeli Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisine götürülmek için yola cenaze aracının önünü kesen S.Z., aracı kurşun yağmuruna tuttu. Cenaze aracında ön bölümde şoför dahil 3 kişi ise yara almadan kurtuldu. S.Z. Kumru Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından Melek D’nin cenazesi Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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