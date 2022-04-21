Türkiye Gazetesi

Bolu TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri Batman’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 2 kafes içerisinde toplam 63 sincap yavrusu bulundu. Jandarma ekipleri sincaplara el koyarken, hayvanların göndericisi ve alıcısını bulmak için çalışma başlattı.

SİNCAP YAVRULARI DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda sincap yavrularını İzmit ve Gebze'de bulunan 2 kişinin alacağı belirlendi. Sincapları gönderen ve alacak 3 kişiye 327 bin lira idari para cezası uygulandı. Yolcu otobüsünde bulunan sincap yavruları, Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Yavruların doğal yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.

Sincap satmanın faturası ağır oldu Aydın'da sincap satışı yaptığı öğrenen şahsa suçüstü yapan polis, 18 bin 700 lira para cezası kesti.