Türkiye Gazetesi

Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde 19 dönümlük tarlada yaklaşık 500 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun kendilerini tedirgin ettiğini belirten çiftçilerden Sakin Kavak, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.

ÇİFTÇİ NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Sabah tarlaya geldiğinde oluşan obruğu gördüğünde şok olduğunu söyleyen Kavak, “Tarlaya gelince baktım su doluydu. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tarlaya gelince şaşırdım. Kardeşlerim gelip baktı onlar da şaşırdı. Biz, devletten yardım istiyoruz. Şimdi tarla zamanıdır, tarlada da çalışamıyoruz ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi.

Önce Konya, şimdi de Ankara! Ortaya çıkan dev obruk korkuttu Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir tarlada ortaya çıkan 7-8 metre çapındaki obruk korkuttu. Daha önce Konya'da ortaya çıkan obrukların Ankara'da da görülmesinden korkan tarla sahipleri, yetkililerden yardım bekliyor.

Keban Baraj Gölü’nde dev obruk! Suların çekilmesiyle ortaya çıktı Elazığ’da bulunan Keban Baraj Gölü’nde şaşırtan görüntü. Barajda suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı. Dev obruğu gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Obruğu inceleyen uzmanlar, bölgedeki büyük bir mağara sisteminin parçası olabileceğini belirttiler.