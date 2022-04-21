Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oturan 65 yaşındaki L.S, aşı yaptırmak için Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Şahıs, odaya girdiği sırada aile hekimi Tuba Karauz dışarı çıktı. L.S. buna tepki gösterince odadaki ebe Fatma Bozbıyık ile tartışma yaşadı. Öfkelenen yaşlı kadın, hakaretler savurduğu ebeyi darbetti.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri kadını gözaltına alındı. Karakola götürülen L.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık sendikaları, 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası'nda ebeye karşı yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı Denizli’de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, uzman çavuş tarafından sokak ortasında öldürüldü. Uzman çavuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Doktoru yoğun bakımlık eden doktor konuştu: Bir kaza gibi düşünmek lazım Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tartıştığı Dr. Öğretim Üyesi E. K.'yı darp ettiği iddia edilen Prof. Dr. H. S. B. konuştu: Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun...