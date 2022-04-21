İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. İhbar üzerinw bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Üniversiteye gelen çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
POLİS GELİNCE DAĞILDILAR
Öğrenci gruplarının arasına adeta duvar ören polis ekipleri, yaşanabilecek bir kavganın önüne geçti. Karşılıklı slogan atan öğrenciler, bir süre sonra dağıldı.
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Kadıköy'deki gösteriye katılan 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilere katılan 4'ü tutuklu 7 kişi hakkında, taş ve tekme atmak suretiyle polis araçlarına zarar verdikleri", "güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulundukları" ve "çöp konteynerlerini devirerek barikat kurdukları" gerekçesiyle iddianame hazırlandı.
Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde "Macron-Le Pen" protestosu Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Sorbonne Üniversitesi’nde öğrenciler, seçimde ikinci tura kalan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmek için sınıfları ve koridorları doldurarak, "Ne Macron ne Le Pen", "Aşırı sağa hayır" sloganları attı.