Türkiye Gazetesi

Vicdanları yaralayan kadın cinayetleri vakalarına bir yenisi daha eklendi. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bu akşam Azeri uyruklu bir kişi kendisi gibi Azeri uyruklu boşanmak üzere olduğu eşini silahla vurarak öldürdü.

KAFASINA ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu. Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu. Elvin Umayev’in 10 yıl önce cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Aldatılma şüphesi cinayetle bitti! Eşini vahşice katletti Adana’da cezaevinden çıktıktan sonra eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanırken, cinayeti eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediği öğrenildi.

İstanbul'da dehşet! Eşini Şile'ye götürüp öldürdü, intihara kalkıştı İstanbul Şile'de kadın cinayeti işlendi. Mustafa Ç, eşi Gözde Ç'yi bıçakla öldürüp intihara kalkıştı.

Eşini baltayla öldüren sanığın cezası belli oldu İzmir'de eşini baltayla öldüren kocanın yargılandığı davada sanık Yakup P.'nin 'eşi karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.