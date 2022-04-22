Türkiye Gazetesi

Kozaklı'ya bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinde erkek cesedi çıkarıldı. Köyün etrafından devriye gezen jandarma ekipleri, Doyduk Sulama Göleti'nin yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.

DÜNDEN BERİ ARANIYORDU

Kıyıya çıkarılan cesedin kimliğini araştıran jandarma ekipleri, cesedin Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan ve kendisinden dünden beri haber alınamayan M.K'ye ait olduğunu tespit etti. Ceset otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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