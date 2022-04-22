Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokak’ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında saat 06.30 sıralarında yangın meydana geldi. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

BİR ALAN ÇÖKTÜ

Çıkan yangında depo olarak kullanılan bir alan çöktü. Çöken alanda kimsenin olmaması can kaybının ve yaralanmanın önüne geçti.

Geri dönüşüm işinde çalışan işçiler ise yangını çaresizce izlediler.

Yangın çıkan alan ise kullanılmaz hale geldi

Sivas'ta ilginç dolandırıcılık! Hem parası hem yangın tüpleri çalındı Sivas'ta ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisini itfaiye eri olarak tanıtıp hem paralarını hem de yangın tüplerini çaldı. İşletmecinin olayı erken fark etmesi ile şahıs kısa sürede yakalandı.

Hatay'da ormanlık alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.