Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 22 Nisan 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yayımlanan rapora göre hafta sonu planı yapan vatandaşları mevsim normallerine yakın, güneşli bir hava bekliyor. Bugün, yani haftanın son iş gününde ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek, sıcaklıklar İstanbul'da 23 dereceye kadar yükselecek. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde ise çığ riski bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

22 Nisan 2022 hava durumu tahmin haritası

SICAKLIK ARTIYOR, SAĞANAK GELİYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

23 Nisan Cumartesi günü ise İstanbul dahil olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak bekleniyor.

UZMAN İSİMDEN TAŞKIN UYARISI: 1 HAFTA SÜRE VAR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle Karadeniz bölgesini işaret ederek 'taşkın' uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sıcaklıkların artması kar erimelerini hızlandırdı. Yağışla birlikte dere ve akarsuların debileri artacak yani 'TAŞKIN' riski var. Dere yataklarını kontrol edelim. Köprü ayakları arası ve menfezlerin açık olduğuna, dere yataklarını daraltan malzemelerden temizlendiğine emin olalım. Derelerin denize dökülen ağızlarındaki şişmelere neden olan malzemeyi kaldıralım. Özellikle Karadeniz bölgesindeki dereler çok önemli. Yağışlar haftaya cuma günü başlayacak. 1 hafta süre var. Daha önce yapılmıştır muhakkak ama unutulan kısımlar için uyarıyım dedim."

23 Nisan 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

Meteoroloji 'son yağmurları' açıklayarak müjdeyi verdi: Kalıcı sıcaklıklar kapıda Nisan ayının sonuna yaklaşmamız ile birlikte soğuk havalar için vatandaş 'Artık bahar gelmeyecek mi?' sorusunu sorarken meteoroloji müjdeyi verdi. 21 Nisan 2022 günü için yayımlanan haritada son yağmurlara yer verildi. Meteoroloji uzmanları, hafta sonuna dek 5 derecelik sıcaklık artışına karşı uyardı.