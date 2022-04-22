Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli'de liseli oldukları öğrenilen iki kız grubu arasında çıkan tartışma aniden kavgaya dönüştü. Liseli kızların arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü ve o anlar anbean kaydedildi. Kavga eden kız grubuna vatandaşlar müdahale etti ve güçlükle ayırabildiler.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

Sultanbeyli'de işlek bir cadde üzerinde liseli iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada liseli olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik kız öğrenci birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı.

ARKADAŞLARI AYIRMADI ÜZERİNE BİR DE SEYRETTİ

Liseli kızların tekmeli yumruklu kavgasını yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Kavga eden liseli kız öğrencilerinin arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kavgayı izleyen diğer liseli öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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