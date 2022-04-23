Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Dikkat çekici, hoş bir kombin, renk skalasını tanımaktan geçiyor. Skala ana ve ikincil renkleri gösterirken, böylece uyum hakkında da ipucu veriyor.

Kombinlerinizde uyumu yakalamak için kontrast renkler işinizi kolaylaştırabilir. Peki moda dünyasında sık sık kullanılan bu 'kontrast renk' ne demek? Kontrast renkler kısaca birbiriyle zıt olan renkleri ifade ediyor. Zıtlıkların uyumu demek de mümkün. Örnek verecek olursak kırmızı bir etek ile yeşil bluz gibi...

Aynı renk gruplarında yer alan iki zıt rengi tercih ederseniz dikkat çekici bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Evde toplantılar için hazır 'kombin' dönemi Pandemi, evde çalışmayı zorunlu hâle getirdi. Bu dönemde iş yerindeki giderleri minimuma inen iş yerleri, evden çalışma modelini, mümkün olan alanlarda kalıcı hâle getirme gayreti içerisinde. Bu da tekstil markalarını yeni döneme hazırlık yapma çabasına soktu.