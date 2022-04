Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Önümüzdeki haftadan itibaren gazetemizde tavsiyeleri ile evinizi renklendirecek ünlü dekorasyon uzmanı Tacihan Yongacı ile konuştuk...

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1974 Bulgaristan doğumluyum. İlk, orta ve liseyi İstanbul’da okudum. Fatih Kız Lisesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesinde de fizik bölümünü bitirdim. Şu anda bir devlet lisesinde fizik öğretmeni olarak görev yapıyorum.

Aslen fizik öğretmenisiniz, dekorasyon sevdanız nasıl başladı?

Her zaman dekorasyona karşı çok meraklıydım. Çocukluk ve gençlik yıllarımda da resme ilgim vardı. İlk başlangıcım ise kendi evimin koridorunu yenilemekle oldu. Güzel olmazsa tekrar boyarım, kaybedecek bir şeyim yok diye düşündüm. Bu denememden başarılı bir sonuç çıktı. O dönemde de yine 2014 yılında açtığım Dekotrend isimli Instagram hesabımda dekorasyona dair güncel haberler, mobilya trendleri üzerine bilgiler paylaşıyordum. Sonra o sayfamda evimin bu değişimini de paylaştım. Beğenen takipçilerim yapılış aşamalarıyla ilgili sorular sormaya başladı. Ben de tüm detayları paylaştım. Benim tavsiyelerimle aynı koridoru yapan takipçilerimi onore etmek için de fotoğraflarına sayfamda yer verdim. Bu fotoğrafların gelişiyle sayfam yavaş yavaş kendin yap fikirlerine dönüşerek büyüdü. Hatta o ilk işimde bir yapım şirketinden teklif almıştım. Tabii sırf bir duvar çalışmasıyla kendimi televizyon programı için hazır hissetmediğim için kabul etmedim ancak bu olay beni çok motive etti. Şu anda ise birilerinin hayatına dokunabilmek benim hayat amacım oldu.



Duygu Yılmaz ile Tacihan Yongacı

970 BİN TAKİPÇİYE ULAŞTI

Genelde eskiyen mobilyaları yenilemeyi tercih ediyorsunuz. Bu fikir nasıl oluştu?

Geri dönüşüm çok daha uyguna geliyor. Örneğin koridoruma o zaman çıta yaptırmak istediğimde usta bana 5 bin TL gibi bir fiyat söylemişti oysa ben araştırmalarımla 150 TL’ye kendim yaptım. Benim amacım siz evinize bir usta çağırıp bunu yaptırın değildi. Ben yaptım, siz de yapındı. Maliyetten, yapılışına kadar detaylı yol gösterdim. Bu sayede sayfam çok hızlı büyüyerek bugün 970 bin takipçiye ulaştı.

Her işiniz birbirinden başka ve çok özel. Bu konuda bir eğitim aldınız mı?

Evimde boyamak istediğim siyah bir mobilyam vardı. Hobi markete gittim boya danıştım, onlar da bana direkt boya şirketinin iletişim numarasını verdi. Telefonda boyanın kullanımına dair her ayrıntıyı sordum. Karşımdaki kişi de deneyimlerimi paylaşmamı istedi. Yaptığım işi çok beğenince de bana bir koli boya gönderdiler. O boyalarla arkadaşlarımın evlerini boyayıp, onları da sayfamda paylaştım. Başlarda hiç eğitim almadım ama boya sektörü bendeki o heves ve ışığı görünce “Gelin size boyaya dair eğitim verelim” dedi. Sonrasındaki o sanatsal boyut ise yaşayarak öğrenmemle gerçekleşti. Dekorasyon denilen şey aslında beste yapmak gibi üzerinde yoğunlaştıkça hep daha iyi işler ortaya çıkıyor. Her boş vaktimde videolar izliyorum. Deneyimlemeyi sevdiğim gibi cesurum da…

Danışanlarınız evlerinde en çok hangi alanı değiştirmek istiyor?

En çok değiştirilmek istenen yer mutfak. Boyalı mutfak dolaplarında çamaşır suyu vs problem olmuyor. Çünkü boya durdukça kemikleşen bir şey.

EVLERİNİ DÖNÜŞTÜRÜRKEN EVLİLİKLERİNİ KURTARDILAR

Bu işte unutamadığınız bir hatıranız var mı?

Instagram hesabımdan danışanlarımın sorularını cevaplıyorum. Bir danışanım da evinde değişim için boya sipariş veriyor ancak eşiyle de boşanma aşamasında. Eşi tam eşyalarını alıp evi terk edecekken boya kargosu geliyor. Hanım diyor ki ben mobilyaları boyayacağım, eşi de diyor ki mobilya boyanır mı? Olur mu olmaz mı derken sohbet etmeye başlıyorlar ve kendilerini birlikte mobilya boyarken buluyorlar. Sonra fark ediyorlar ki aralarındaki tek sorun iletişimsizlik. Bu evi dönüştürürken evlilikleri kurtuluyor. Bu tarz hikâyeler çok yaşanıyor.

STRES ALTINDA ÇALIŞANLARA TERAPİ GİBİ GELİYOR

Workshop eğitimleri düzenliyor musunuz? En çok kimler katılıyor?

Evet workshop düzenliyorum. Tabii genelde kadınlar daha cesur oluyor. Onlar boyuyor sonra eşleri kenardan ‘Çok güzel oldu, dur ben de devam edeyim’ diyor. Artık erkeklerden de çok boyayan var. Workshop’a en çok katılanlar ise beyaz yakalılar. Bankacılar, avukatlar, doktorlar, öğretim görevlileri… Genelde stres altında çalışanlar çok geliyor. Terapi için boyayanlar var, eşlerine sürpriz yapmak için evinin mutfağını boyayanlar var. Yeni evlenirken istediği mobilyayı bulamayıp eskiciden alıp dönüştüren çiftler var. Gençler ve çocuklar da geliyor.