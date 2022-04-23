Türkiye Gazetesi

Padişah anneleri Türkiye’ye birçok unutulmaz eser kazandırdı. Okullar, hastaneler, camiler, köprüler, çeşmeler yaptırdılar. Bütün bu eserlerin çoğu günümüz insanına da hizmet vermeye devam ediyor. Haseki semti gibi.

Safiye Valide Sultan tarafından temeli atılan, Hatice Terhan Valide Sultan tarafından bitirilerek ibadete açılan İstanbul Eminönü’ndeki mimari şaheseri Yeni Cami bu eserlerden sadece bir tanesi.

Yine Bezmiâlem Valide Sultan’ın garipler için yaptırdığı Vakıf Gureba Hastanesi bugün bile en çok hizmet veren eserlerden.

DÜNYAYA AÇILDILAR

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki eski Osmanlı topraklarında çoğu hâlâ kullanımda olan çok sayıda cami, mescit, mektep, medrese, dergâh, imaret, kervansaray, çarşı, hamam, çeşme, sebil, köprü ve su tesisi valide sultanların imzasını taşımaktadır.

Bezmiâlem Valide Sultan ve Hürrem Sultan

CAMİ, OKUL, ÇEŞME...

Manisa’daki Hafsa Sultan Külliyesi, Trabzon’daki Gülbahar Hatun Külliyesi, İstanbul’daki Haseki Külliyesi, Atik Valide Külliyesi, Çinili Cami Külliyesi, Yeni Valide Külliyesi ve Pertevniyal Valide Sultan Külliyesi, cami, şadırvan, medrese, çifte hamam, aşhane, tabhane, kervansaray, sıbyan mektebi, çeşme, dârülhadîs, dârülkurrâ ve dârüşşifâ gibi ibadet, sağlık ve eğitim kurumları valide sultanlardan kalan büyük eserler.

36 Osmanlı padişahının portresini tek tespihte topladı Mardin'de yaşayan “Sofi usta” lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahın portrelerini minyatür halinde tek tek çizerek bir tespihte topladı. Tespihin yapımı 3 ay sürerken, maliyeti ise 60 bin lira olarak belirlendi.