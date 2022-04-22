Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde olay meydana geldi. Komşusuna fide götürdükten sonra eve dönen 10 çocuk annesi Fatma Kermen (85), yoldan geçen bir vatandaş tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

YAMAÇTAN KOPAN KAYA PARÇASI BELİNE İSABET ETTİ

Bölgede yapılan araştırmada yerde kaya parçaları izine rastlanıldı.

Fatma Kermen'in yolda yürüdüğü sırada yamaçtan kopan kaya parçasının beline isabet etmesi sonucu kan kaybından hayatını kaybettiği tahmin belirlendi.

Yaşlı kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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