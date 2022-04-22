Türkiye Gazetesi

İnternet üzerinden aracını satışa çıkaranlar dikkat! Araçlarınızı internet üzerinden satışa çıkarırken pek dikkatli olmakta fayda var. Araç hırsızlığında filmleri aratmayacak olay İzmir'de yaşandı. İnternette gördüğü aracı almak isteyen şahıs, araç sahibiyle iletişime geçti ve bir görüşme ayarladılar. Aracı almak isteyen şahıs, görüşmede araç sahibini oyaladı ve kaşla göz arasında lüks otomobili çalarak kayıplara karıştı.

Araç alım-satım işiyle uğraşan bir kadın, lüks otomobilini internetten satışa koydu. Aracı internetten görüp beğendiğini söyleyen bir kişi, otomobili patronu için alacağını söyleyerek satıcı ile iletişime geçti. Satıcının telefon numarasını alarak, kendisine aracı beğendiğini ve görmek istediğini söyleyen adam, otomobil sahibi ile İzmir Bayraklı'da buluştu.

OTOMOBİLİN YIKANMASINI İSTEDİ

Şüpheli şahsın, otomobili satın almadan önce yıkattırmak istediğini söylemesi üzerine lüks araç, görüşme yapılan yerin yakınlarındaki bir oto yıkamacıya temizlenmesi için verildi.

Otomobil yıkanırken restoranda çayın yudumlayan otomobil sahibi, alıcı görünümlü şüpheli ve şüphelinin bir arkadaşı ile kısa bir süre burada kaldı. Şüpheli şahıs, daha sonra tuvalete gitmek istediğini söyleyerek restoranın arka kapısından dışarı çıktı. Oto yıkamacıya giderek aracın anahtarını alan şüpheli, otomobil ile birlikte kayıplara karıştı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Şüphelinin restorana gelmemesi üzerine şüphelenilen B.T., kendisine telefonla mesaj attı. Şüphelinin kendisini oyalamak sureti ile cevaplar vermesi üzerine dolandırıldığını anlayan araç sahibi kadın, oto yıkamacıya gittiğinde ise aracı yerinde görmedi. Dükkan çalışanına aracın nerede olduğunu soran kadın, çalışanın otomobili birlikte geldikleri adama verdiğini söyleyince hemen polisi aradı.

ARAÇ BULUNDU

İhbar üzerine lüks otomobili ve çalan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Şüphelinin güvenlik kameralarının görmediği yerleri tercih ettiği tespit edildi. Lüks otomobil için sosyal medyada üzerinden kayıp ilanı verilmesinin ardından İzmir'in Bornova ilçesinde, güvenlik kameralarının görmeyeceği bir alanda terk edilmiş vaziyette bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil üzerinde parmak izi araştırması yaparken, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Otomobil ise daha sonra sahibi olan kadına teslim edildi.

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